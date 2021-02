Minstens 100 miljoen pond (meer dan 110 miljoen euro) zal de kassa van de Britse royals de komende tien jaar – jaarlijks – worden gespekt door windenergie. Twee windparken in de Ierse Zee die werden geveild, zullen samen meer dan 400 miljoen pond per jaar opbrengen. Driekwart daarvan gaat naar de staat, de rest gaat in het koninklijk fonds voor het onderhoud van de domeinen.