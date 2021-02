De detentie van Salah Abdeslam kost de Franse staat 433.000 euro per jaar, aldus cijfers van het Franse ministerie van Justitie die RTL-TVI zondagavond brengt. De Franse jihdist werd in Molenbeek opgepakt en zit momenteel in de streng bewaakte gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs. Hij wordt beschuldigd van deelname aan de aanslagen van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad.