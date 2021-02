Het is nog steeds zeker of de Australian Open van start zal gaan met of zonder Rafael Nadal. Het nummer twee van de wereld sukkelt al twee weken met de rug en zei op een persconferentie in Melbourne dat hij nog niet weet of hij fit zal zijn voor zijn eerste wedstrijd. Die speelt hij normaal in de nacht van maandag op dinsdag tegen de Serviër Laslo Djere (ATP-56).