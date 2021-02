De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George P. Shultz is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Hoover Institute, de conservatieve denktank waarvan hij jarenlang een gewaardeerd lid was, zondag bekendgemaakt. De Republikein Shultz was in de periode 1982-1989 de invloedrijke buitenlandminister onder president Ronald Reagan.