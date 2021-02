Wie niet goed kijkt, zou kunnen denken dat het gewone leven in Dubai weer zijn gangetje gaat. Toeristen uit Europa stromen in horden toe, op de vlucht voor de winter en – uiteraard – de lockdowns. Toch is het aantal besmettingen sinds november verviervoudigd. Maar het lokale bestuur houdt vast aan een zachte aanpak, die de economie van het land overeind moet houden.