Niet alle vakantieparken vanaf maandag al terug open

Vanaf morgen mogen alle vakantieparken terug de deuren openen. Maar dat is niet het geval bij Center Parcs, de grootste speler in Limburg.

Zij wachten tot vrijdag om hun grootste park in onze provincie, De Vossemeren in Lommel, te openen. De andere parken in de regio, Erperheide in Peer en Kempense Meren in Mol blijven voorlopig dicht. Mocht het aantal reservaties de verwachtingen overtreffen kunnen die parken snel toch de deuren openen. Center Parcs wil dus geen risico's nemen, de verplichte sluiting van de afgelopen maanden zorgde dan ook voor miljoenen euro's verlies.