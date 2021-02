Het enige land ter wereld dat geen vaccins wil: “Stoom, kruiden en een speciale smoothie zijn genoeg”

Volgens president Magufuli is er geen coronavirus in Tanzania. En als het er wel zou zijn – wat niet het geval is – dan volstaan wat stoom en een kruidensmoothie om het te bestrijden — © AFP, rr

In Tanzania bestaat geen plan om te testen op het coronavirus. Geen plan om de bevolking te vaccineren. Niet nodig: volgens de regering is het Oost-Afrikaanse land namelijk “helemaal coronavrij”. De realiteit is anders: burgers rouwen massaal om familieleden die plots overlijden. Doodsoorzaak: onbekend. Maar erover praten? Neen, dat is uit den boze, uit vrees voor bestraffing door de overheid.