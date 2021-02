De schacht was bij de dramatische doop die het leven kostte aan Sandia Dia zelf met onderkoelingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Een 22-jarige KUL-rechtenstudent uit Hove staat dinsdag in Leuven terecht in een zedenzaak. De twintiger was een van de schachten van de elitaire studentenclub Reuzegom die zijn vriend Sanda Dia naast zich zag sterven, in december 2018 tijdens een uit de hand gelopen ontgroeningsritueel.