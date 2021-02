Geldnood in Zoo en Planckendael: “De dieren eten onze spaarboek leeg”

Onze dierentuinen hoopten vrijdag goed nieuws te krijgen over een mogelijke heropening, want de nood is hoog. Niet dat ze zoals in de Amsterdamse zoo leeuwen moeten laten gaan wegens “het geld is op”, maar ook hun middelen slinken aanzienlijk. “In een bedrijf dat moet sluiten, schakel je als het ware het licht uit en sluit je de deur. Maar hier zitten 8.500 dieren die honger hebben”, klinkt het in de Zoo en Planckendael waar ze een oproep doen om hen te helpen de beestjes te voederen.