Mannen redden vos van verdrinking in Nederland: “Hij probeerde eerst nog te bijten”

Jorden Spliethof heeft woensdag in het Nederlandse Lobith een vos gered van verdrinking. Het dier trachtte te ontsnappen aan het snel stijgende water, maar raakte steeds verder verwijderd van de oever. Voor de mannen het sein om snel in te grijpen.

Aanvankelijk bevond de vos zich op een eilandje dat nog boven het water uitstak, maar wat later besloot het om toch in het water te zwemmen. “Vermoedelijk was het dier geschrokken toen het ons in de verte opmerkte”, verklaarde Spliethof aan lokale media. Het dier kwam echter in steeds dieper water terecht, waarna Jorden en zijn collega het dier uit zijn lijden verlosten.

“Hij probeerde me eerst nog te bijten, maar in de kano zelf bleef hij rustig”, klonk het nog. Toen ze terug aan land waren, lieten ze de vos terug vrij. Het dier hield geen verwondingen over aan het incident.

(kmlo)