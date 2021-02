AstraZeneca naar zorgpersoneel, risicopatiënten en politieagenten

Het was een streep door de rekening van de overheid toen vorige week bekendgeraakte dat het AstraZeneca-vaccin mogelijk minder goed werkt bij oudere mensen. Ons land wilde de AstraZeneca-vaccins immers gebruiken om zo snel mogelijk alle 65-plussers te vaccineren.

Vandaar dat de Tasforce Vaccinatiestrategie met een ander plan moest komen. Deze maand alleen al krijgt ons land 443.000 AstraZeneca-vaccins. En niemand wilde dat die in de koelkast bleven liggen.

Concreet heeft de Taskforce nu beslist dat er van de aanvankelijk vastgelegde vaccinatievolgorde wordt afgeweken. Terwijl het aanvankelijk de bedoeling was eerst alle 65-plussers te vaccineren, wordt het Brits-Zweedse AstraZenecavaccin vanaf midden februari al ingezet om jongere mensen in te enten.

Naast een grote groep zorgverleners gaat het om -55-jarigen die in revalidatiecentra verblijven, net als bewoners van dezelfde leeftijdsklasse in psychiatrische en gehandicaptenverblijven.

Komen ook sneller aan bod: -55-jarigen met een ernstige onderliggende aandoening. Woensdag was nog ingeschat dat deze risicopatiënten – die door huisartsen en mutualiteiten worden aangeduid – pas tegen eind april aan de beurt zouden zijn. Heikel punt is wel dat het aanduiden van de risicopatiënten – een erg complexe procedure, aldus verschillende artsensyndicaten – nog sneller moet gebeuren dan al gepland.

Het AstraZenecavaccin zal ten slotte ook worden gebruikt om de interventie-eenheden van de politie in te enten, zeg maar de agenten die dagelijks op de baan zijn, opnieuw op voorwaarde dat ze jonger dan 55 jaar zijn.

Dat laatste is opmerkelijk omdat vakbonden, werkgevers én ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zich geen voorstander toonden van het opmaken van een lijst van essentiële en kritieke beroepen, die dan met voorrang gevaccineerd werden.

Beke brengt begrip op voor de uitzondering voor de politie, “omdat zij echt wel een cruciale taak hebben”, maar wil tegelijk daarmee de discussie weer afsluiten: “we gaan niet nog andere uitzonderingen toestaan.”

4de vaccin verwacht

De bijsturing zorgt ervoor dat een aantal 65-plussers pas later ingeënt worden dan sommige veertigers en vijftigers. “Maar we blijven de situatie week na week opvolgen”, zo beklemtoonde professor epidemiologie Pierre Van Damme (UA), ook lid van de Taskforce. Zo lopen er tal van onderzoeken die definitief moeten uitklaren of het AstraZeneca-vaccin effectief minder slecht werkt bij 65-plussers. “Als straks blijkt dat het vaccin bij ouderen wél goed werkt, kunnen we desnoods opnieuw bijsturen.” In maart wordt bovendien een vierde vaccin verwacht, dat van Johnson & Johnson, waardoor er opnieuw een versnelling hoger kan worden geschakeld.

Wie het AstraZenecavaccin krijgt, moet zich 2 keer laten vaccineren, de tweede keer “best 12 weken na het eerste spuitje. Op die manier komen we tot een effectiviteit van bijna 80 procent, wat het een zeer goed werkend vaccin maakt”, beklemtoont Van Dame.