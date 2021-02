Speurders deden een huiszoeking in het kantoor van Waals parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) in Namen. Samen met ­Nethys-baas Stéphane Moreau, die op dit moment in de cel zit, maakte hij deel uit van een kringetje van vijf PS’ers die in Luik een tijdlang bijzonder veel touwtjes in handen hadden.