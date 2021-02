Ze is de eerste Belgische en pas de vierde vrouw ooit die wordt benoemd tot lid van de Pauselijke Bijbelcommissie, maar de uit Voeren afkomstige professor bijbelwetenschappen Bénédicte Lemmelijn (51) blijft er nuchter bij. “Neen, ik heb nooit naar deze functie gesolliciteerd, mijn agenda zit sowieso al eivol. Het is wel een buitengewone eer. Maar ook in Rome zal ik gewoon mezelf blijven.”