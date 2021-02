Frank Vandenbroucke: “Dit is geen start van nieuwe reeks versoepelingen”

“Als de kwetsbare mensen gevaccineerd zijn, kunnen we het normale leven stap voor stap voor iedereen opnieuw openen”, aldus de minister. “We moeten vermijden dat mensen erg lijden, in het ziekenhuis opgenomen worden en sterven.” Als die doelstelling bereikt is, kan bekeken worden hoe het normale leven hersteld kan worden. Vandenbroucke wil daar geen timing op plakken. “Ik wil geen valse zekerheid geven aan mensen, dat is nog erger dan onzekerheid”, klinkt het.

De eerste versoepeling komt er dus voor de kappers, die vanaf 13 februari opnieuw de deuren mogen openen. “We weten dat de virologen zeggen dat we daarmee moeten oppassen, maar we denken dat dit kan onder strenge voorwaarden”, aldus de minister nog. “Het houdt altijd een risico in om meer contacten toe te laten. Daarom moet het zeer voorzichtig gebeuren, stap voor stap.”

