Horeca Vlaanderen wil tijdlijn voor heropening en extra crisissteun: “Het geld is op”

Op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité werd nog geen versoepeling aangekondigd van de maatregelen voor de horeca. De cafés en restaurants moeten voorlopig de deuren dicht houden. Wel is meegedeeld dat er aan het coronacommissariaat en het GEMS-expertenteam gevraagd werd om een tijdpad uit te tekenen voor de afbouw van de beperkingen.

“Het is goed dat we op de agenda staan”, reageert Horeca Vlaanderen. De organisatie hoopt dat er op het volgende Overlegcomité, op 26 februari, dan ook een pad richting de heropening van de horeca voorligt. “Er moet dan een concrete tijdlijn komen. Onze ondernemers hebben al bewezen veilig te kunnen heropenen. Dat kunnen we opnieuw.”

Voor Horeca Vlaanderen moet er in afwachting daarvan ook werk worden gemaakt van bijkomende crisissteun. “Het geld is op”, zo klinkt het. “Uit een recente bevraging van Horeca Vlaanderen bleek nog dat 46 procent van de Vlaamse horecaondernemers vreest deze lockdown met huidige steunmaatregelen nog maar anderhalve maand, of minder lang, vol te houden. Daarom is extra én verhoogde steun essentieel.”

“De constructieve gesprekken over extra crisissteun zijn lopende, maar we vragen om dit te realiseren voor 26 februari. Want die steun is ons vaccin”, aldus nog Horeca Vlaanderen.

De organisatie zegt dat de Belgische ondernemers in 2020 een geschat omzetverlies van bijna 6 miljard euro hebben geleden. In het eerste kwartaal van dit jaar gaat het naar schatting al om 2,2 miljard euro.

