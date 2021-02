Steven Van Gucht: “Voorzorgsmaatregelen naleven uit solidariteit met kappers”

Voor Van Gucht komen de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag afkondigde niet als een verrassing. Maatregelen als het heropenen van de kapsalons onder strikte voorwaarden, of de dierenparken waar bezoekers buiten weer mogen komen, zijn in zijn ogen nog “vrij beperkt”.

LEES OOK. Zo zal een bezoek aan de kapper eruitzien na 13 februari

“Maar de epidemiologische situatie blijft heel fragiel”, zegt Van Gucht. Hij waarschuwt voor een sterke toename van het aantal dichte contacten nu. Met 24.000 kappers in ons land, en pakweg 50 klanten per kapper per week, komen er ineens 1,2 miljoen dichte contacten wekelijks bij.

LEES OOK. Van kappers tot dierenparken: dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

“En elk dicht contact is een potentieel risico. Het is daarom belangrijk om de voorzorgsmaatregelen goed na te leven, uit respect en solidariteit met de kappers, zodat ze open kunnen blijven. Het is belangrijk dat we ook de andere maatregelen met veel discipline blijven volgen”, zegt Van Gucht.

De viroloog wijst onder meer op de oprukkende Britse variant en de onzekerheid die die teweegbrengt. “We moeten heel voorzichtig blijven.”

“Er moet nog veel water naar de zee stromen voor we op het continu pad naar versoepelingen zitten”, zegt Van Gucht. “De context is tegen ons: we zitten in de winter, het zijn nog de griepmaanden en we zitten ver van populatie-immuniteit. Bovendien is de druk van het virus nog heel hoog en daarbovenop komen nu die extra contacten. We gaan nu nog beter moeten testen, contacten opvolgen, enzovoort.”

“Maar op dit moment moeten we vooral blij zijn voor de kappers”, besluit Van Gucht. “En voor de mensen die eindelijk naar de kapper kunnen.”