Premier De Croo: “Regels niet één dag langer aanhouden dan nodig”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) geeft toelichting bij de beslissingen die het Overlegcomité heeft genomen. Er is groen licht voor de kappers en immobezoeken vanaf 13 februari. “De situatie is sinds begin december stabiel, maar we moeten bijzonder voorzichtig blijven rijden en omzien.”

Premier Alexander De Croo begon de persconferentie met een positieve noot: de coronapandemie is in ons land sinds begin december relatief stabiel. De Croo benadrukt dat dat feit niet onderschat kan worden: ons land is erin geslaagd de situatie stabiel te houden op een moment dat er nieuwe coronavarianten zijn opgedoken die een stuk besmettelijker zijn. België doet het op dat vlak beter dan andere landen, waar die nieuwe varianten wel een forse impact hadden op de besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen. Ook zijn we er in tegenstelling tot andere landen in geslaagd om de scholen en de niet-essentiële winkels open te houden. Volgens de premier wijst dat erop dat de regels in ons land werken.

Het Overlegcomité is het zoals verwacht eens over de heropening van de kapsalons. Volgende zaterdag, op 13 februari, mogen ze de eerste klanten weer verwelkomen. “Het Overlegcomité is zich bewust van het feit dat lichaamsverzorging een zeer belangrijke rol speelt in hoe we ons voelen. De heropening van de kapsalons geeft ons de mogelijkheid om ons een stuk beter te voelen in een zeer moeilijke periode”, zei premier De Croo. De overige niet-medische contact­beroepen, zoals schoonheidssalons, mogen pas op 1 maart weer de deuren openen. Die aanpak in twee fasen komt er omdat de regering zo voorzichtig mogelijk wil zijn in het lossen van de maatregelen. “We rijden, maar zien om”, zei De Croo daarover.

Vakantieparken en dierenparken zullen ook in de krokus weer open zijn. De campings en vakantieparken mogen al vanaf maandag weer gasten ontvangen. Dierenparken kunnen heropenen op zaterdag 13 februari, de eerste dag van de krokusvakantie.

De Croo erkende dat velen "coronamoe" zijn na bijna een jaar van zware inspanningen om het virus te bestrijden en onder controle te houden, zowel in de ziekenhuizen als onder het bredere publiek. Hij benadrukte dat hij zeer duidelijk wou zijn over één ding: "We gaan de maatregelen niet één dag langer aanhouden dan nodig." Daarom heeft het Overlegcomité aan het Coronacommissariaat en de Gems gevraagd om een duidelijk pad uit te tekenen hoe verder met de pandemie moet worden omgegaan. Hij wijst daarop op de niet te onderschatten impact van de vaccinaties: "Op het moment dat de kwetsbare groepen gevaccineerd zijn, moeten we opnieuw meer mogen en de vrijheden terugkrijgen waar we zo lang naar uitgekeken hebben."

Minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke zei dat onze inspanningen lonen.

“Origineel Belgisch model”

Minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) ging verder op de epidemiologische situatie in ons land: “Ik denk dat we een origineel Belgisch model van aanpak aan het realiseren zijn.” Ook hij wees op de verschillen met andere landen, zoals Nederland en Duitsland, waar de scholen sinds twee maanden in lockdown zijn, en ook de niet-essentiële winkels al twee maanden dichtblijven. Hij benadrukt daarbij dat de Belgische regering heeft gekozen voor een aanpak die ‘krachtig is, maar menselijk’. “Hier hebben wij geen avondklok vanaf 18 uur, laat staan vanaf 13 uur”, knipoogde Vandenbroucke naar de strengere coronamaatregelen in onze buurlanden.

Die aanpak vraagt wel veel geduld en inspanningen van de bevolking, geeft Vandenbroucke toe. “We weten niet of het Belgisch model uiteindelijk victorieus zal zijn, maar we zien wel dat onze inspanningen lonen.” Ook hij wees daarbij op de al bij al beperkte impact van de nieuwe, besmettelijkere mutanten op de epidemie in ons land. Hij voegde er nog aan toe dat ons land ‘bij de betere helft van de Europese Unie’ zit op het vlak van de vaccinaties.

“Strenger optreden tegen wie kantjes ervan afloopt”

Minister Vandenbroucke kondigde ook strengere sanctioneringen aan voor wie zich niet laat testen of zich niet aan de quarantaine houdt na een hoogrisicocontact of na een reis naar het buitenland. Hij erkende dat het tot nu toe niet makkelijk was om die minderheid te sanctioneren, maar benadrukte dat de regering “dat niet langer wil tolereren”.

Ten laatste tegen 1 april (dus vlak voor de paasvakantie) zou er een systeem op punt moeten staan waarbij als iemand zich bij een terugkeer uit het buitenland niet laat testen, die informatie rechtstreeks doorgespeeld wordt aan de politie. Daarvoor heeft Vandenbroucke afspraken gemaakt met de ministers-presidenten van de verschillende regio’s van ons land.

Vandenbroucke wees er daarbij nog eens op dat de “vele goede mensen die de regels volgen” niet het slachtoffer mogen worden van ‘degenen die er de kantjes vanaf lopen’n. Hij zegt dat de regering een verplichting heeft aan de meerderheid van de bevolking om erop toe te zien dat wie de regels niet volgt, dat niet vrijblijvend kan blijven doen.