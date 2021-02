Professor UGent: “Heropening dierentuinen geen risico voor dieren”

In verschillende landen zijn al dieren in dierentuinen en daarbuiten besmet geraakt met het coronavirus. In Zweden moest vorige maand een tijgerin worden afgemaakt omdat het dier te zwaar leed onder een besmetting. In de Verenigde Staten raakten gorilla’s besmet in de zoo van San Diego.

In België zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij dierentuindieren, zegt Dewulf. Verzorgers zijn extra voorzichtig rond dieren die risico lopen op besmetting, zoals wilde katten, mensapen en marterachtigen.

Het openen van de dierentuinen is voor Dewulf geen probleem voor de veiligheid van de dieren. “De afstand tussen de bezoekers en de gevoelige diersoorten is toch steeds van die aard dat de veilige afstand van meer dan 2 meter gerespecteerd zal zijn. Bovendien zullen bezoekers vermoedelijk ook een mondmasker moeten blijven dragen.” Nog volgens de professor was er bij de infecties van dieren vaak een vermoeden dat de overdracht via de verzorgers liep en niet via bezoekers.