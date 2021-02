OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist

Het Overlegcomité zit sinds 14 uur samen om de coronamaatregelen in ons land te bespreken. Zoals verwacht zijn ze het eens over de heropening van de kapsalons. Volgende zaterdag, op 13 februari, mogen ze de eerste klanten weer verwelkomen. Ook voor de overige contactberoepen, vakantieparken en dierenparken is er een beslissing genomen. Bekijk hier het overzicht.