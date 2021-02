Zaterdag gaan er in Vlaanderen dan toch nog geen nieuwe vanHaren-winkels open, in tegenstelling tot wat het bedrijf eerder had aangekondigd. Dat meldt Bie Buelens, die deel uitmaakt van de Belgische directie van het Nederlandse bedrijf. Volgende week zaterdag zouden er wel 20 winkels tegelijk de deuren openen. In totaal worden er dit voorjaar 38 voormalige Brantano-filialen heropend.