De brand in staalbedrijf ArcelorMittal Gent in de Gentse haven is ontstaan in de cokesfabriek door een elektriciteitspanne, maar niemand raakte daarbij gewond. Eén persoon raakte wel gewond toen hij van de trap viel bij de evacuatie van de hoogoven. Dat melden het bedrijf en de brandweerzone Centrum. De brand is onder controle.