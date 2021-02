Nieuwe regeling zonnepanelen kost je ruim 220 euro per jaar: bereken hier hoeveel je extra moet betalen

Ruim 220 euro. Dat is volgens Test-Aankoop het verlies dat de doorsnee eigenaar van zonnepanelen elk jaar lijdt nu de regeling met de terugdraaiende teller afgeschaft werd. De consumentenorganisatie pakt vanaf vrijdag uit met een online tool waarop je zelf kan berekenen hoe groot de schade voor jou persoonlijk is. “Gelukkig zijn er ook manieren om in het nieuwe systeem minder verlies te maken”, luidt het.