Steven Van Gucht: “Binnenkort minder dan 300 patiënten op intensieve”

LEES OOK. De kappers mogen open, maar wie nog? “Het gaat lelijk clashen op het Overlegcomité”

LEES OOK. Voor het eerst in bijna een maand dalen besmettingscijfers in Limburg

“De plateaufase houdt verder aan”, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Het is opmerkelijk hoe de Belgen de statistieken sinds november onder controle kunnen houden. De vergelijking met andere landen spreekt boekdelen. Dit vraagt een enorme solidariteit en daar mogen we trots op zijn. Het aantal overlijdens hebben we kunnen beperken.”

Hoewel de besmettingen toch met 20 procent stijgt in Wallonië, nemen ze in België maar met 5 procent toe. Dat is grotendeels te wijten aan een daling met 7 procent in Limburg. De hoogste stijging deed zich voor in de provincie Waals-Brabant (41 procent). “De hoogste stijging zien we nog altijd bij kinderen en tieners, al is het minder uitgesproken dan de voorbije paar weken. De piek ligt bij de elfjarigen”, vult Van Gucht nog aan.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt, en ook uit de afdeling intensieve zorgen komt er goed nieuws. “Sinds 13 oktober liggen er meer dan 300 Covid-patiënten op de intensieve zorgen. Daar zullen we straks ook onder duiken”, hoopt Van Gucht. Ook het aantal overlijdens blijft dalen.

LEES OOK. Steven Van Gucht reageert gepikeerd op kritiek van Waalse viroloog: “Nonsens”