Nederlanders met overgewicht krijgen derde prik: gebruikte naald was ‘te kort’

LEES OOK. Kritiek op “chaotische” vaccinatie in Nederland

Een Assenaar van 120 kilo die in de zorg werkt, kreeg deze week tijdens het zetten van zijn tweede injectie in de GGD-prikstraat op het TT-circuit te horen dat hij een afspraak moet maken voor een derde vaccinatie. De eerste keer was een te korte naald gebruikt die mogelijk niet in zijn spierweefsel terecht was gekomen, vertelde de prikster hem.

Navraag bij de GGD Drenthe en de landelijke koepel GGD GHOR leert dat dit in het hele land gebeurt bij een deel van de mensen met overgewicht. “We zijn er achter gekomen dat er bij de eerste prikronde te korte naalden zijn gebruikt’’, zegt een woordvoerder van de GGD Drenthe. “Bij een deel van de mensen kan die naald niet diep genoeg in de arm zijn gekomen, waardoor het vaccin niet goed in de spier terecht kwam. Tijdens het zetten van de tweede prik wordt er daarom nu gevoeld of iemand veel vetweefsel in de arm heeft.’’

Richtlijn RIVM

De te korte naalden waren aangeschaft door de GGD GHOR na een richtlijn van het RIVM over de lengte van de naalden. Ervaren GGD-prikkers merkten tijdens de eerste prikronde dat voor mensen met overgewicht de naalden te kort kunnen zijn.

Daarop heeft het RIVM een nieuwe richtlijn opgesteld over de naaldlengte. De afspraak is dat de prikkers van de GGD zelf ter plekke moeten beoordelen of iemand die geprikt wordt mogelijk te veel vet in de arm heeft. De GGD’s hebben inmiddels een nieuwe lading injectiespuiten met langere naalden gekregen van de GGD GHOR.

Geen kwaad

Mocht de eerste dosis met de korte naald toch in het spierweefsel terecht zijn gekomen, dan kan een derde dosis van het Pfizer-vaccin waarschijnlijk geen kwaad. Pfizer heeft zelf aangegeven dat in de onderzoeksrondes nog veel hogere doses vaccin zijn gebruikt, en dat dat geen problemen veroorzaakte. In Duitsland hebben enkele mensen per ongeluk te hoge doseringen van het vaccin gekregen. Vier van de acht kregen daarna griepachtige klachten die vrij snel weer over waren. ()