OPINIE. “Steeds meer eindtermen, geen tijd meer voor eigen schoolprojecten”

De Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement heeft de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Volgens het Katholiek Onderwijs is die lijst aan eindtermen zo lang en gedetailleerd dat er geen tijd meer is voor eigen projecten. “Ons was wereldtop”, zegt Jef Gabriels, oud-voorzitter Scholengemeenschap Sint Martinus Genk. “Ik zag dat veranderen.”