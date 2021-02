OPINIE. “We moeten de geldkraan heel ver opendraaien als we niet in de afgrond willen belanden”

De coronapandemie heeft een enorme krater geslagen in onze welvaart. Niet alleen voor gezinnen en bedrijven maar ook voor de overheid loopt de verliesrekening pijlsnel op. “Zo snel dat we met een klassiek beleid van extra belastingen en besparingen deze crisis onmogelijk kunnen betalen”, zegt econoom Geert Janssens. “Het is tijd voor een realistische kijk.”