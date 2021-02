VRT en experts misnoegd over gelekt gesprek met Bart De Pauw: “Dit zaait angst”

De VRT is niet te spreken over het uitlekken van een vertrouwelijk gesprek tussen Bart De Pauw (52) en een delegatie van VRT-medewerkers. Het gaat over een bijeenkomst in november 2017 waarin De Pauw uitleg kreeg bij de beschuldigingen van ongepast gedrag. De opnames, die in het geheim werden gemaakt, duiken donderdag op in ‘Telefacts NU’. Zowel de VRT als experts spreken over een ernstige breuk van vertrouwen.