Stel, je bent zwanger of plant dat binnenkort te worden. Laat je je dan vaccineren tegen het coronavirus? De Hoge Gezondheidsraad beveelt geen systematische vaccinatie aan, maar dankzij nieuwe gegevens uit de VS zien experten steeds minder reden voor twijfel. “Ik ziet niet in waarom je het niet zou doen”, zegt gynaecoloog Isabelle Dehaene (UZ Gent), gespecialiseerd in hoogrisicozwangerschappen.