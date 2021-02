NMBS-baas haalt hard uit naar Ecolo-minister na publiek verwijt over sluiting loketten

Sophie Dutordoir, de CEO van NMBS, schiet terug op minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Die had de spoorwegmaatschappij op de vingers getikt na haar beslissing om tegen eind dit jaar de loketten te sluiten in 44 stations. Dutordoir wijst erop dat het kabinet op de hoogte was van het dossier en nooit bezwaar optekende. “Ik vind uw nieuwe brief, aangevuld met een publieke terugfluiting, zowel qua inhoud, vorm en timing onbegrijpelijk.”