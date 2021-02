“Andy stond aan start van nieuw leven”, en toen kwam hij ‘femme fatale’ Appelt tegen

Andy Vandereyt (30), de man die door Kristel Appelt (27) en haar kompaan Björn De Candt (30) op straat werd doodgestoken, stond aan de start van een nieuw leven. Ze waren blij dat hij zich wilde herpakken, zo kwamen familie en vrienden in de assisenzaal vertellen. Maar in zijn vriendin Kristel hadden ze geen vertrouwen. “Toen de politie bij ons aanbelde, was het eerste wat ik zei: ‘Heeft ze het dan toch gedaan?”