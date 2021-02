Nederlandse cafés en scholen mogen vaccinatiebewijs vragen

Nederlandse instellingen en bedrijven hebben volgens de wet in principe de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang, schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge.

Zorginstellingen, scholen, cafés, restaurants en organisatoren van evenementen kunnen in Nederland een vaccinatiebewijs vragen. “Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. De overheid moet erop toezien dat private partijen zich daaraan houden”, aldus de Gezondheidsraad in een advies aan de minister.

Volgens de Gezondheidsraad moeten private partijen altijd een belangenafweging maken. “Zij moeten kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken” stelt de raad.

Geen plan

Bij zo’n afweging kunnen economische belangen een rol spelen maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen.

De Nederlandse regering van lopende zaken is op dit moment niet van plan dwang toe te passen bij vaccinatie. De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de ethische en juridische dilemma’s die rond dit onderwerp spelen.