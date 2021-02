OPROEP. Stuur ons een foto van jouw coronakapsel

De GEMS-experts vinden het geen goed idee, maar de politieke stemmen om de kappers terug aan het werk te laten gaan, klinken steeds luider. Mogelijk zou de heropening van de kapsalons voor 13 februari zijn. Het Overlegcomité buigt zich vrijdag over de kwestie.

Het zou niet alleen voor de kappers een grote opluchting zijn. Sinds de sluiting op 2 november hadden hun klanten geen andere optie dan hun haar gewoon te laten groeien of zelf aan de slag gaan met schaar en tondeuse. Met helaas niet altijd het gewenste resultaat.

Voordat de schaar erin mag, willen we graag nog een fotootje van uw coronacoupe. Kortgeschoren, met uitgroei of helemaal verwilderd? We zijn benieuwd.

