Het is de nieuwe hype in de VS, maar is dubbel mondmasker wel een goed idee?

Twee mondmaskers bovenop elkaar dragen, in de Verenigde Staten is het een hype aan het worden. Maar is dat aan te raden? En beschermt het ons echt beter tegen het coronavirus? Nee, zegt viroloog Steven Van Gucht, “zo’n dubbel mondmasker maakt het eigenlijk net onveiliger.”

Amanda Gorman droeg twee mondmaskers tijdens de inauguratie van Biden — © EPA-EFE

“Het houdt steek dat een extra laag bovenop je mondmasker effectiever is”, zei Anthony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse expert in de coronastrijd, tijdens het praatprogramma The today show op NBC. Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en dichteres Amanda Gorman werden al gespot met twee maskers op.

In ons land wordt het nog niet aangeraden. Sterker nog, volgens viroloog Steven Van Gucht is het zelfs helemaal geen goed idee. “Ik zou het echt niet doen. Het verbaast me zelfs een beetje dat iemand als Fauci dat aangeeft. Want twee, drie of vier mondmaskers, die gaan niet het verschil maken. Daar zit het probleem niet”, zegt de viroloog.

Correct dragen

We dragen namelijk te vaak geen mondmasker op plaatsen waar het net wel zou moeten, vindt de viroloog. “We kunnen meer winst boeken door het masker correct te dragen waar dat moet, in plaats van er twee op te doen. Mensen dragen ze nog steeds niet altijd over de neus, dragen een te groot masker of doen het af op het openbaar vervoer om te bellen. Dat moet absoluut veranderen.”

Van Gucht waarschuwt ook dat een dubbel mondmasker het ademen moeilijker kan maken, waardoor er sneller condens ontstaat. En ook de slechte verstaanbaarheid zou voor problemen kunnen zorgen. “Mensen doen het mondmasker dan af of gaan dichter bij elkaar staan. Terwijl die afstand net zo belangrijk is. Dat maakt het dubbele mondmasker eigenlijk veel onveiliger.”