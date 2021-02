Kritiek op “chaotische” vaccinatie in Nederland

Negentigplussers die zich in Nederland laten vaccineren in vaccinatietenten, moeten daar dikwijls ellenlange rijen voor doorstaan. Buiten, in de koude, schrijft De Telegraaf.

“Het is een puinhoop”, meldt een man in de wachtrij, die zijn 92-jarige moeder uit Alkmaar over het evenemententerrein voortduwt in een rolstoel. “Dit kan echt niet bij deze doelgroep, gezien hun leeftijd over het algemeen krakkemikkige mensen. Het is een hele slechte vertoning.” Hij noemt het “in- en intriest” dat ouderen een poos kou en regen moeten trotseren, voordat ze onder een luifel kunnen staan en naar binnen mogen. “Er zijn in de rij wat stoelen neergezet, zodat sommige mensen even kunnen uitrusten. Anderhalve meter afstand? Vergeet het maar. Het is chaotisch, verbijsterend.”

Ook voor de vaccinatielocatie bij de Brabanthallen in Den Bosch was het woensdag druk. “Het leek wel een zigzag-rij in een drukbezocht attractiepark”, vertelt Angelika Thelissen tegen BN De Stem, die met haar 93-jarige moeder een prik kwam halen. “Oudere mensen zijn vaak niet zo mondig. Niemand durfde er wat van te zeggen.”

Te vroeg

De woordvoerder van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Harry Katstra beaamt desgevraagd dat het ”behoorlijk druk” was. “Het is de eerste dag dat alle acht vaccinatielijnen open staan en er echt een massa mensen rondloopt.” Volgens hem is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak dat het buiten ”heeft opgestroopt”, maar is sprake van een combinatie van factoren. “Wat ons personeel is opgevallen, is dat veel senioren - 85- en 90-plussers - de neiging hebben om te vroeg te komen en zich lang niet altijd aan de opgegeven tijden houden.” Ook blijkt het vaccineren van ouderen in de praktijk soms meer tijd te vergen dan de vijf minuten die er gemiddeld op papier voor staan, zo bleek op meerdere locaties.

De GGD gaat intern bekijken wat kan worden verbeterd. “Want wij vinden deze kritiek helemaal niet leuk”, aldus Katstra.