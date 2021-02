Na het Overlegcomité van vrijdag zal niemand het woord “horeca” in de mond nemen. Maar achter de schermen wordt een heropening wel degelijk al voorbereid. “Het is een logische volgende stap”, klinkt het. Vasthouden aan de vooropgestelde drempels doet niemand meer. Het is precies daarom dat de kappers en de dierentuinen vrijdag goed nieuws krijgen.