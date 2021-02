Is het normaal dat een reeks vennootschappen nauwe banden heeft met een vzw die subsidies krijgt, en dat Vlaams Parlementslid El Kaouakibi (Open Vld) betrokken is aan beide kanten? Dat moet een onafhankelijke bewindvoerder beantwoorden. Het imago van de flamboyante liberale krijgt in elk geval een forse deuk.