“Door minder grote leveringen van vaccins, zullen we de vaccinatiecentra in maart sowieso minder snel kunnen opstarten dan aanvankelijk was voorzien.” Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. Of de vaccinatiestrategie nog omgegooid zal worden door problemen met het AstraZeneca-vaccin is voorlopig onduidelijk.