Alkens bedrijf ontwikkelt Antwerps kindvriendelijk woonproject: “Een glijbaan tot in tuin”

Antwerpen

Meer leefruimte, extra slaapkamers en hoogslapers, grotere liften voor kinderwagens, extra veel speelruimte én een glijbaan in de centrale binnentuin. Het gloednieuwe woonproject op Cadix A4 moet het meest kindvriendelijke complex op het Eilandje worden. Dethier Ontwikkeling uit het Limburgse Alken haalde het van heel wat grote namen om dit project te ontwikkelen. “Ons project moet één van dé voorbeelden worden. Kindvriendelijke woonprojecten in de stad zitten in België in de pioniersfase.”