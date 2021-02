Aantal besmette leerlingen stijgt, maar besmettingen worden “snel opgespoord”

De laatste twee weken van januari is het aantal vastgestelde coronabesmettingen bij leerlingen en onderwijspersoneelsleden sterk gestegen in vergelijking met de weken daarvoor. Dat blijkt woensdag uit het contactonderzoek van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). De oorzaak van de stijging is dat meer getest wordt in scholen en dat de besmettingscijfers binnen de schoolmuren samengevoegd zijn met de besmettingscijfers buiten de schoolmuren, verklaart Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.