Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de tuchtprocedure bij de politie hervormen. Dat heeft ze woensdag gezegd in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer, waar ze vragen kreeg over de racistische video waarin twee agentes van de Brusselse politiezone Zuid zich denigrerend en racistisch uitlaten over inwoners van de zone.