Echtgenote Bart De Pauw reageert voor het eerst: “Zijn ontslag stinkt”

Ines De Vos, de echtgenote van Bart De Pauw en zaakvoerster van zijn productiehuis, reageert donderdag voor het eerst in een tv-interview. “Het ontslag van Bart stinkt”, vertelt ze in Telefacts NU.

Telefacts NU, het journalistieke onderzoeksprogramma van VTM NIEUWS, brengt vanaf donderdagavond 4 februari nieuwe reportages. In de eerste reportage brengt het programma een gedetailleerde reconstructie van hoe de zaak-Bart De Pauw in de openbaarheid kwam.

Voor het eerst geeft Ines De Vos, echtgenote van Bart De Pauw en zaakvoerster van zijn productiehuis Koeken Troef, op televisie haar versie van de feiten. Ze betreurt dat veel media starten bij de videoboodschap waarin De Pauw bekendmaakt dat VRT de samenwerking had stopgezet. “Er is zoveel dat daaraan vooraf is gegaan dat niet klopt. Het ontslag van Bart stinkt”.

De reconstructie legt een heleboel nieuwe elementen bloot die een nieuw licht werpen op het ontslag van De Pauw bij de VRT. “We vinden het belangrijk om na te gaan hoe het dossier rond De Pauw is gevormd, op basis van welke elementen en gedragingen”, verklaart onderzoeksjournalist bij Telefacts NU Thomas Van Hemeledonck.

De bekende tv-maker wordt beschuldigd van stalking van meerdere vrouwen en elektronische overlast. De startdatum van het proces is nog niet gekend.