Het meisje van anderhalf dat dinsdag door de politie levenloos werd aangetroffen in een woning in Frameries, in de provincie Henegouwen, is overleden aan een hersenbloeding. Dat meldt Sudinfo op basis van het parket van Bergen. Bij haar autopsie werden ook meerdere kneuzingen vastgesteld over haar hele lichaam en hoofd. De partner van de moeder werd gearresteerd.