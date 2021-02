Child Focus verspreidt opsporingsbericht voor 15-jarige Lavinia uit Mol

Lavinia Claessen is 1m50 groot, normaal gebouwd en ze heeft nu lang blond haar mogelijk in een dotje. Vermoedelijk draagt ze een bril. Ze heeft mogelijk een lichtblauwe jeans en een witte hoodie aan. Haar rugzak is van het merk Eastpak.

Getuigenissen via de App ChildRescue of telefonisch via 116/000 (Child Focus) of 0800/30.300 (politie)