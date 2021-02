Paul Magnette (PS): “Vaccin AstraZeneca zou kunnen dienen voor jongeren”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gaf woensdag in De Ochtend op Radio 1 extra duiding over de beslissing om het AstraZeneca-vaccin voorlopig niet te gebruiken bij 55-plussers. “Op advies van de Hoge Gezondheidsraad, die stelt dat het vaccin een nuttige rol kan spelen voor mensen tussen 18 en 55 jaar. Maar men weet nog niet met zekerheid of het ook boven 55 jaar nuttig is omdat de groep waarop uitgetest is niet groot genoeg was. Als je wél zeker weet dat het beneden 55 jaar nuttig is, dan is het logisch dat je daar het eerst begint te gebruiken.” Het is volgens de minister ook niet uitgesloten dat het later toch bij 55-plussers wordt ingezet na verder onderzoek.

Na die beslissing stelde Paul Magnette in enkele Waalse kranten voor om die AstraZeneca-vaccins in te zetten voor studenten, die normaal pas vanaf juni aan de beurt zijn. “We moeten vasthouden aan wat er is besloten: eerst de ouderen vaccineren, dan de meest kwetsbaren, enzovoort. Maar als er veel AstraZeneca-vaccins binnenkomen en niet in deze strategie kunnen worden gebruikt (omdat ze minder effectief blijken voor ouderen, nvdr.), zouden ze heel goed ingezet kunnen worden om jongeren te vaccineren, die meer contact hebben met andere mensen. Door te worden gevaccineerd, kunnen zij ertoe bijdragen dat het aantal besmettingen afneemt. Als we er enkele op voorraad hebben, kunnen we ze net zo goed gebruiken.”

Vandenbroucke werd dat voorstel voorgelegd in De Ochtend, maar vraagt “geduld van iedereen”. Nu AstraZeneca enkel bij mensen jonger dan 55 jaar wordt ingezet, moet de vaccinatiecampagne herbekeken worden, zegt hij. Daarover zit de taskforce woensdag samen. “Laat experten dat goed in kaart brengen en laat ons dan goed afwegen welke beslissingen we nemen.” Verder benadrukte hij ook dat jongere mensen niet per se zelf gevaccineerd hoeven te zijn om perspectief te krijgen op vrijheid. “Iedereen kan profiteren van het feit dat we goed vaccineren, ook al ben je nog niet zelf gevaccineerd.”

