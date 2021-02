Romeo Chris Van Tongelen wordt manager vaccinatiecentrum: “Mijn taak? Zien dat het spel draait”

Putte, Bonheiden, Heist-op-den-Berg

Romeo Chris Van Tongelen wordt centrummanager van het vaccinatiecentrum voor eerstelijnszone Bonstato in Putte. “Mijn takenpakket in een paar woorden: zien dat het spel draait”, zegt hij. “Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de coördinerende arts van de eerstelijnszone en met de HR-manager, die zich over het personeelsbestand ontfermt. Ik sta in voor al wat verder niet-medisch is.”