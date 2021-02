Democratische aanklagers: “Trump kan wel degelijk vervolgd worden”

Voormalig Amerikaans president Donald Trump kan wel degelijk afgezet worden, ook al heeft hij zijn ambt al op 20 januari neergelegd. Dat is de boodschap van de Democratische aanklagers wier tachtig pagina’s tellende argumentatie dinsdag openbaar werd gemaakt. “De grondwet is van toepassing van de eerste tot de laatste dag van het presidentschap en alle dagen daartussenin”, klinkt het. De aanklagers willen dat Trump veroordeeld wordt wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand en zo ook in de toekomst geen publiek ambt meer mag uitoefenen.