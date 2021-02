Meer dan 450.000 vaccins tot nu toe geleverd in België

Het aantal vaccins geleverd aan de ziekenhuizen in ons land, is boven de kaap van 400.000 gestegen. Het gaat om 464.715 vaccins, in hoofdzaak het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Op een week tijd zijn er in totaal ruim 81.000 extra vaccins geleverd, blijkt dinsdag uit een nieuwe update van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).