Wouter Beke (CD&V): “Vaccinatie brede bevolking zal van oud naar jong gebeuren”

Een open brief deed maandag de discussie losbarsten of jongeren tussen 18 en 24 jaar voorrang moeten krijgen bij de vaccinatie van de bredere bevolking. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) liet meteen verstaan dat hij geen voorstander was van het idee.

In de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement kreeg de CD&V-minister de vraag hoe die brede vaccinatiecampagne precies zal verlopen.

Momenteel is het nog eerst de beurt aan de prioritaire groepen (o.a. bewoners en personeel van woonzorgcentra en zorgpersoneel). Nadien volgen de 65-plussers en vervolgens de mensen met onderliggende aandoeningen en de mensen uit essentiële functies.

Druk gezondheidssysteem

Pas nadien komt in principe de brede bevolking aan de beurt. Daarbij is volgens minister Beke op basis van adviezen ook al beslist om te werken volgens leeftijd. “We werken volgens het leeftijdsprincipe. Dus de oudste mensen eerst en dan de volgende groepen”, aldus Beke.

Volgens de CD&V-minister staat in de adviezen duidelijk dat de meest kwetsbare mensen het eerst moeten gevaccineerd moeten worden. “Wie het snelst zwaar ziek kan worden of riskeert van in intensieve te belanden, moeten we eerst vaccineren. Op die manier verlichten we ook de druk op ons gezondheidssysteem”.

Over de precieze afbakeningen en invullingen van bepaalde groepen, denk aan de essentiële functies en de groep met onderliggende aandoeningen, lopen wel nog gesprekken.

