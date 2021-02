OPROEP. Hoe werk jij als leerkracht de leerachterstand weg?

Moeten we leerstof schrappen of niet? Die piste leggen experts op tafel nu almaar duidelijker is dat álle leerstof geven in een coronajaar een gigantische uitdaging is. “De achterstand krijgen we dit schooljaar niet meer weggewerkt”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs in onze krant.

Wij zijn op zoek naar leerkrachten die kunnen vertellen over die achterstand. Merken jullie daar iets van in de praktijk? En hoe gaan jullie daarmee om? Moeten jullie leerstof schrappen? Wie wil getuigen, dan kan dat via dit formulier.

