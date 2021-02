Mondmaskers voortaan ook aangeraden op kantoor, sjaal geen alternatief meer

LEES OOK. Van Gucht over besmettingen: “Grote toename in Limburg is intussen stilgevallen”

Dat staat in een nieuw rapport van de Risk Assessment Group (RAG) over het dragen van mondmaskers. Viroloog Steven Van Gucht gaf bij de toelichting van de coronacijfers al de voornaamste conclusies van het nog te publiceren rapport mee. Het advies om ook op kantoor steeds een mondmasker te dragen, is de belangrijkste wijziging.

De RAG stelde het nieuwe rapport op naar aanleiding van de discussie over het al dan niet verplichten van de FFP2-maskers. Zo’n masker is niet voor de brede bevolking aanbevolen, is de conclusies: ze zijn duur, niet herbruikbaar en zitten oncomfortabel. Een stoffen masker of een wegwerpmasker “blijft de standaardkeuze”. Een wegwerpmasker is niet noodzakelijk beter, klinkt het.

Het belangrijkste is volgens het rapport wel nog steeds hoe en waar de mondmaskers gedragen worden. Dat geldt dus in openbare ruimtes, of buiten wanneer de afstand van anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden.

Verluchting

Nu wordt ook expliciet aangeraden om op kantoor “of in een ruimte die we delen met mensen van buiten ons huishouden” te dragen, ook al bedraagt de afstand tussen de personen meer dan 1,5 meter. Volgens Van Gucht is dat vooral aangeraden “wanneer we daar lang verblijven, wanneer er veel gepraat wordt, en wanneer de verluchting ontoereikend is”.

Wie het masker even afzet tijdens een eet- of rookpauze doet dit best alleen, of moet minstens de nodige afstand houden ‘Vaak zien we dat mensen elkaar besmetten ophet werk tijdens de pauze of de lunch. Mensen willen even ontsnappen aan het masker, slaan een praatje en besmetten elkaar’.

Geen ventiel of bandana

Sommige types mondbedekking worden niet meer toegestaan op plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is. “Sjaals of bandanas mag je niet meer gebruiken als alternatief. Dat mocht omdat er een relatief tekort was aan mondmaskers, maar dat is opgelost”, aldus Van Gucht.

Ook maskers met een ventiel worden niet meer toegelaten. “Je vindt die typisch op industriële maskers van in doe het zelf zaken. Maar via dat ventiel kunnen druppels ontsnappen. Een ventiel is niet oké.”

FFP2

Een verplichting van het dragen van een FFP2-masker is niet aangewezen, stelt het rapport. Dit type mondmasker is “duur, niet herbruikbaar en zit oncomfortabel”, vat Van Gucht de bezwaren samen. Net omdat ze oncomfortabel zitten is het risico op het slecht dragen ervan te groot. Hij wijst erop dat er net daarom in Duitsland enkele weken na de verplichting alweer stemmen opgaan om dit type niet langer te verplichten.